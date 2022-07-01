Dolar
16.75
Euro
17.44
Altın
1,793.02
ETH/USDT
1,051.50
BTC/USDT
19,317.00
BIST 100
2,439.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da etkili olan sağanak yağışın ardından Keçiören Anavatan Caddesi’nde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara’da etkili olan sağanak Şentepe bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.
logo
Gündem

Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Antalya'da bisiklet kullanırken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı.

Süleyman Elçin   | 01.07.2022
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Antalya

Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki evinden bisikletiyle ayrılan 16 yaşındaki Mustafa Enes Baş, portakal bahçesinden önüne çıkan 8 köpeğin saldırısına uğradı. Bu sırada bisikletinden düşen Baş, iki kolunun çeşitli yerlerinden ısırıldı.

Bir arkadaşı tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan Baş, yakınlarınca özel bir hastaneye kaldırıldı.

Baş, AA muhabirine, köpeklerin saldırısından kaçamadığını söyledi.

Köpeklerin hepsinin bir anda üzerine geldiğini anlatan Baş, "Arkadaşım olmasaydı daha da ağır yaralanabilirdim. Şimdi evden sokağa çıkmaya korkuyorum." dedi.

Baş'ın dayısı Kenan Abidik de mahallede çok sayıda başıboş köpeğin olduğunu belirtti.

Köpeklerin saldırgan olduğuna dikkati çeken Abidik, "2 yıl önce hamile eşime de saldırıp yaralanmasına neden olmuşlardı. Çocuklar dışarıya çıkmaya korkuyor. Konyaaltı Belediyesinin buradaki köpekleri toplaması gerekiyor. Bu soruna bir çözüm bulunması lazım. Yeğenimin arkadaşı gelmeseydi sonuç daha da kötü olabilirdi." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
Ankara'daki sağanak nedeniyle hayatını kaybeden Doğanay son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Kurum, selden etkilenen Karabük'te açıklama yaptı: Erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşlarımızı uzaklaştırdık

Benzer haberler

Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Bisiklet yarışlarının en büyüğü başlıyor

Alman kurt köpeği 'Leo' Bursa'daki rafting turlarının maskotu oldu

Libya’daki Türk Silahlı Kuvvetleri askeri hastanesi 30 binden fazla hastaya "şifa" oldu

Libya’daki Türk Silahlı Kuvvetleri askeri hastanesi 30 binden fazla hastaya "şifa" oldu
Şehitlere saygı için İzmir'den Kars'a pedal çevirecek

Şehitlere saygı için İzmir'den Kars'a pedal çevirecek
Kansere dikkati çekmek için İzmir'den Iğdır'a pedal çevirdiler

Kansere dikkati çekmek için İzmir'den Iğdır'a pedal çevirdiler