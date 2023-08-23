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Antalya'da insan ticareti suçu işleyen yabancı uyruklu kişiye 220 yıl hapis cezası

Antalya'da insan ticareti suçundan tutuklanan yabancı uyruklu bir kişinin 220 yıl hapis cezasına çarptırıldığı; cezanın, bu suçtan verilen en yüksek ceza olduğu bildirildi.

Zehra Tekeci  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Antalya'da insan ticareti suçu işleyen yabancı uyruklu kişiye 220 yıl hapis cezası

Antalya

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından insan ticareti suçu işleyenlere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, Tayvan uyruklu bir kişinin Türkiye'ye çalışma vaadiyle getirdiği 33 soydaşının pasaportları ve cep telefonlarına el koyduğu ve bilişim sistemleri yoluyla zorla dolandırıcılık suçu işlettiği tespit edildi.

Bu kapsamda 26 Nisan 2021'de düzenlenen operasyonda, 33 insan ticareti mağduru kurtarılırken gözaltına alınan Tayvan uyruklu kişi tutuklandı.

Yapılan yargılamada, Tayvan uyruklu kişiye, kurtarılan her bir mağdur için 6 yıl 8'er ay olmak üzere toplam 220 yıl hapis cezası verildi.

Verilen ceza İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay tarafından da onandı.

Açıklamada, bu cezanın Türkiye'de bir insan tacirine verilen en yüksek ceza olduğu kaydedildi.

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Antalya'da insan ticareti suçu işleyen yabancı uyruklu kişiye 220 yıl hapis cezası
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