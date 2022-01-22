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Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Ankara'nın bazı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yer yer etkisini sürdürüyor.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 22.01.2022
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Emin Sansar - Anadolu Ajansı

Ankara

Kar yağışının Pursaklar, Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel, Dikmen Keklikpınarı ve Keçiören'in yüksek kesimlerinde etkili olduğu görüldü.

Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama-kar küreme çalışması yaptı.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için tedbirler alındı.

AKOM koordinasyonunda sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada 2 bin 128 personel, 818 araç görevlendirildi. 

Yetkililerden uyarı

Öte yandan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Yağışın akşam saatlerinde de kent genelinde etkili olması bekleniyor.

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