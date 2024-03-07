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Ankara'daki YHT kazası davasında olay yerinde keşif yapılacak

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Abdullah Sarica  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Ankara'daki YHT kazası davasında olay yerinde keşif yapılacak

Ankara

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıkları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların kazada kusurlarının olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden istenen raporun dosyaya geldiğini bildirdi.

Raporda, yargılama aşamasında hayatını kaybeden ve olay tarihinde tren teşkil memuru olarak görev yapan sanık Osman Yıldırım'ın asli kusurlu, nöbetçi hareket memuru sanık Sinan Yavuz'un tali kusurlu, kazada hayatını kaybeden YHT makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in alt düzeyde tali kusurlu, kılavuz makine makinistleri Kenan Günay ve kazada vefat eden Kadir Ünal'ın ise kusurlarının olmadığı belirtildi.

Rapora karşı söz alan taraf avukatları, rapora itiraz ettiklerini belirterek, alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyetinden yeni bir rapor alınmasını istedi. Ayrıca bazı avukatlar, kaza mahallinde keşif yapılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, kaza mahallinde keşif yapılmasına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, davayı 26 Haziran'a erteledi.

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