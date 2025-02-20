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Gündem

Ankara'da uygulamadan çağırdıkları sürücüyü darbeden taksiciler, 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

Ankara'da uygulama üzerinden çağırdıkları araç sürücüsünü darbettikleri gerekçesiyle 4 taksi şoförü hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cemil Murat Budak  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Ankara'da uygulamadan çağırdıkları sürücüyü darbeden taksiciler, 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

Ankara

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Abdurrahman A, Murat A, Umut Can K. ve Ömer Berkan A. hakkında "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 22'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek, davanın ilk duruşmasının 28 Nisan'da görülmesini kararlaştırdı.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdurrahman A. ve Murat A'nın 29 Ocak saat 02.30'da uygulama üzerinden araç çağırdıkları, araca bindikten sonra kendilerini polis olarak tanıtıp Alper Özcan'ın kullandığı aracı Güvenpark yakınlarında durdurdukları anlatılıyor.

Şüphelilerin Özcan'ı darbettiği ve araçtan indirmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A'nın da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştığı ve aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldıkları belirtiliyor.

İddianamede, şüpheliler Abdurrahman A, Murat A, Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 22'şer yıla kadar hapsi isteniyor.

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