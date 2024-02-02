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Ankara'da otobüs şoförlerine öfke kontrolü, stres yönetimi ve empati eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliğinin katkıları ve Başkent Üniversitesinin işbirliğiyle, ulaşım personeline "Halkla İlişkiler, Öfke Kontrolü-Stres Yönetimi ve Empati" eğitimi veriyor.

Neriman Senanur Torun  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Ankara'da otobüs şoförlerine öfke kontrolü, stres yönetimi ve empati eğitimi

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitim seminerinde, Başkent Üniversitesinden Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin'in, uygulamalı olarak öfke kontrolü, stres yönetimi, halkla ilişkiler ve empati konularını anlattığı belirtildi.

İkinci grup eğitimlerin de düzenleneceği aktarılan açıklamada, 720 güvenlik personeli ile EGO denetiminde hizmet veren 400 özel halk otobüsü ve özel toplu taşıma aracında görev yapan 880 sürücünün eğitime katılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, öfke kontrolü ve stres yönetiminin, toplu taşıma personelinin günlük olarak karşılaştığı zorluklarla başa çıkmasında önemli katkısı olacağını ve toplu taşıma araçlarında hizmet kalitesini artıracağını anlattı.

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