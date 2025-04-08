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Ankara'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir elektrik direğinde arıza nedeniyle patlamalar meydana geldi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Ankara'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada

Ankara

Yayla Mahallesi Bağcı Caddesi'ndeki bir elektrik direğinde gerçekleşen peş peşe patlamalara, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen arıza ekipleri müdahale etti.

Tedbir amaçlı itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede, cadde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Arıza, ekiplerin çalışmasıyla giderildi.

Bu arada elektrik direğindeki patlama anları, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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