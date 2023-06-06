Amasya'da heyelan kameraya yansıdı
Amasya'nın Taşova ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Amasya
İlçeye bağlı Gökpınar köyünde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi.
Heyelan anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, AA muhabirine, heyelan sonucu can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Yaklaşık 10 gündür yağan yağmurların da etkisiyle heyelan meydana gelmiş. Yaptığımız incelemelerde can ve mal kaybının olmadığı tespit edildi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.