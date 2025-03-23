Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.81
ETH/USDT
2,004.00
BTC/USDT
84,920.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

Ankara

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri ise saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğü ile güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik
İzmir'de akıma kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in bastığı mazgal yapay zeka kullanılarak tespit edildi
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama
Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

Benzer haberler

Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Salihoğlu, denizlerdeki sıcaklığı değerlendirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet