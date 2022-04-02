Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,461.80
BTC/USDT
46,166.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu
logo
Gündem

Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Zafer Göder, İsmail Kabasakal   | 02.04.2022
Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Bolu

Akşam saatlerinde D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan oldu. Yolun yaklaşık 60 metrelik kısmına kayan toprak nedeniyle ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri Zonguldak'tan Yeniçağa istikametine gidecek sürücüler ile Yeniçağa'dan Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin geçişlerine izin vermiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 374'e çıktı
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün kızından 'aşı' uyarısı
Omicron'un alt varyantı BA.2'nin 'ciddi risk' oluşturması beklenmiyor
Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı

Köylü kadınların hazırladığı yöresel lezzetler ramazan sofralarına tat katacak

Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi

Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi
Bolu'da kuvvetli rüzgar onlarca çam ağacını devirdi

Bolu'da kuvvetli rüzgar onlarca çam ağacını devirdi
Ordu'da heyelanlar hasara yol açtı

Ordu'da heyelanlar hasara yol açtı