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Emine Erdoğan şehit ve gazileri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl ramazanın ilk iftarını şehit yakınlarıyla yaptıklarını belirterek, vatanı için şehit düşenleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Kaan Bozdoğan   | 02.04.2022
Emine Erdoğan şehit ve gazileri andı

İstanbul

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlk iftar sofrasında, ilk orucumuzu şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte açtık, ellerimizi semaya birlikte uzattık. Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyor, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, şehit yakınları ile yapılan iftar buluşmasından fotoğraflara da yer verdi.

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