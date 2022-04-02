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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcuları tebrik etti.

Kaan Bozdoğan   | 02.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kutlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11. kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp ile turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı ülkemize yaşattıkları gurur için gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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