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"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı

Özcan Yıldırım  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı

Ankara

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.

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