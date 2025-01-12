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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 ilde yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 ilde yürütülen nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Sefa Bilgitekin, Cemil Murat Budak  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 ilde yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince 25 kişiden 16'sı Ankara, Tokat, Trabzon ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken 7 kişi Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 2'si "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanırken 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.




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