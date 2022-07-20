AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı
İstanbul
Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, Avrupa havalimanlarında olağanüstü yoğunluklar yaşandığını belirterek, uzun süren beklemelerden etkilenmemek için yolcuların uçuşlarından 3 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerektiği uyarısında bulundu.
AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa havalimanlarında personel sıkıntısından kaynaklanan olağanüstü yoğunluklar yaşanmaktadır. Uzun süren beklemelerden etkilenmemek için uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında hazır bulunarak check-in, pasaport ve güvenlik noktalarındaki işlemlerinizi zaman kaybetmeden tamamlamanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.