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AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı

Gökhan Yılmaz   | 20.07.2022
AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, Avrupa havalimanlarında olağanüstü yoğunluklar yaşandığını belirterek, uzun süren beklemelerden etkilenmemek için yolcuların uçuşlarından 3 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerektiği uyarısında bulundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa havalimanlarında personel sıkıntısından kaynaklanan olağanüstü yoğunluklar yaşanmaktadır. Uzun süren beklemelerden etkilenmemek için uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında hazır bulunarak check-in, pasaport ve güvenlik noktalarındaki işlemlerinizi zaman kaybetmeden tamamlamanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı
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