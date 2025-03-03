Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin tıra arkadan çarptığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Kocaeli
Otoyolun İstanbul yönünde seyreden A.N.A. idaresindeki 34 BDT 649 plakalı otomobil, Kartepe ilçesi Acısu mevkisinde aynı yönde ilerleyen E.A. yönetimindeki 16 AJG 211 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul yönündeki ulaşım, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.