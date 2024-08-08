Dolar
33.51
Euro
36.77
Altın
2,397.50
ETH/USDT
2,412.60
BTC/USDT
57,166.00
BIST 100
10,047.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un temmuz ayına ilişkin emniyet verilerini açıklıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu açıklıyor
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Şahin Oktay  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Irak'ın kuzeyindeki TSK üssüne saldırı hazırlığındaki PKK'lı keskin nişancıyı etkisiz hale getirdi
Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı
Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı kazada 6 yolcu yaralandı

Kocaeli'de fabrika kuran kadın girişimci, "taşınabilir ev" ihracatına başladı

Kars'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Kars'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Bolu Dağı'nda zincirleme kazada tırın altında kalan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Bolu Dağı'nda zincirleme kazada tırın altında kalan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan çalışan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Soluk borusuna ekmek parçası kaçan çalışan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet