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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişi, tedavi altına alındı.

Ömer Ürer  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

Düzce

Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova-Yongalık mevkisinde yolcu otobüsü ile 3 otomobil, 1 jip ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Düzce ve Sakarya'dan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan bazı yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Kazada yaralanan 5'i çocuk 14 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Sakarya Hendek Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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