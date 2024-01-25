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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devir teslim töreni yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, Yargıtay üyeliğine seçilen İsmail Uçar'dan görevi devraldı.

Büşra Alakoyun  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devir teslim töreni yapıldı Fotoğraf: Büşra Alakoyun/AA

İstanbul

Anadolu Adalet Sarayı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Koç, adliyeye yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı İsmail Uçar'a şükranlarını sundu.

Koç, Türk yargısının adaletini, güvenirliliğini bir adım daha ileriye götürebilmenin en büyük kazanım olacağını ifade etti.

Devir teslim töreninin ardından İsmail Uçar, adliye personeli tarafından yeni görev yerine uğurlandı.


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