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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
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Alanya'da sağanak ve dolu bazı seralara zarar verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı seralarda hasara yol açtı.

Mert Cantürk   | 19.11.2022
Alanya'da sağanak ve dolu bazı seralara zarar verdi Fotoğraf: Mert Cantürk / AA

Antalya

İlçede gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak ve dolu, bazı seralara, seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri zarar gören seralarda ve tarlalarda hasar tespit çalışması yaptı.

Konaklı Mahallesinde çiftçilik yapan Süleyman Hilmi Uyar, serasının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Zararının yaklaşık 200 bin lira olduğunu belirten Uyar, "Yapacak bir şey yok. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.


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