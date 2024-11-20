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Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı bulundu

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı Kayseri sınırlarında bulundu.

Müzahim Zahid Tüzün, Abdullah Özkul  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı bulundu Fotoğraf: Abdullah Özkul - AA

Kayseri/Niğde

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova, jandarma AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmada, Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulundu.

İki kız kardeş, sağlık görevlileri eşliğinde Kayseri'ye sevk edildi.

Niğde Valiliğinin açıklaması

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "19 Kasım'da Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı bölgesinde kayıp olarak bildirilen Belarus uyruklu iki kadının bugün saat 16.50 sıralarında Kayseri ili Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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