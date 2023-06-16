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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 18.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Serdar Açıl  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,93 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 371 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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