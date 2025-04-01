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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 16.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.52'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 42 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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