Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 16.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.52'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 42 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.