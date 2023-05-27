Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Beykoz ilçesinde vatandaşlara hitap edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza temalı mitingde vatandaşlara hitap ediyor
logo
Gündem

AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yarınki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kent dışında oy kullanacak seçmenleri sandıklarının bulunduğu illere otobüslerle taşıyor.

İbrahim Halil Aktürk  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen organizasyonla İstanbul'da yaşayan ancak ikameti ülkenin farklı bölgelerinde olan seçmenlerin, oy kullanacakları bölgelere otobüslerle ücretsiz nakli sağlanıyor.

Bu kapsamda çok sayıda vatandaş, otobüslerin hareket edeceği Zeytinburnu'ndaki AK Parti'nin İstanbul 2. ve 3. bölge seçim koordinasyon merkezine geldi. Burada otobüslere binen seçmenler, oy kullanacakları illere görevliler tarafından yolcu edildi.

Vatandaşlardan Döndü Dal, Kahramanmaraş'a oy kullanmak için gideceğini, aynı otobüsle İstanbul'a geri geleceğini söyledi.

Sivas'a gideceğini belirten Mehmet Çiçek ise organizasyonu düzenleyen parti yetkililerine teşekkür etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Recep Aslıyüksek, İstanbul'dan kalkacak 230 civarında otobüsle seçmenlerin taşınacağını söyledi.

Kentten oy kullanabilmeleri için Anadolu'ya 50 bine yakın kişinin taşınacağını bildiren Aslıyüksek, deniz, hava ve demir yoluyla da taşımanın yapıldığını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan ise 14 Mayıs'taki seçimlerde aynı organizasyonu yaptıklarını, bu kapsamda hasta, yaşlı ve engelli seçmenlerin de bulunduğu 25 bin 462 kişinin taşındığını anlattı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNESCO'da plastik kirliliğini konu alan üst düzey etkinlik başladı
Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye yükselen ekonomiler içerisinde çok önemli avantajlar elde edecek
Doğu Akdeniz'in doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi

Benzer haberler

AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi

AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi

YSK Başkanı Yener, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti ile görüştü

Oy kullanılacak okullar seçime hazır

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların tasnifine başlandı

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların tasnifine başlandı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 895 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 895 bini aştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet