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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, havuza haşemayla girişin engellenmesine tepki: Bu zorbalık kabul edilemez

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, havuza haşemayla girişin engellenmesine tepki: Bu zorbalık kabul edilemez

Ankara

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşemayla havuza girişinin engellenmesine ilişkin, "Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Keşir, sosyal medya hesabından, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşemayla havuza alınmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sene olmuş 2024, hala tek derdiniz kadınların kılık kıyafeti, ne giyeceği, ne giymeyeceği? Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir. Saygı duymayı öğreneceksiniz. Üstelik, Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez."

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