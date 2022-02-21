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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.02.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Numan Kurtulmuş, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Kurtulmuş, "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." açıklamasını yaptı.

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