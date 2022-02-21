AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Ankara
Numan Kurtulmuş, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Kurtulmuş, "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.