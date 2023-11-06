Dolar
28.44
Euro
30.51
Altın
1,979.93
ETH/USDT
1,894.30
BTC/USDT
34,990.00
BIST 100
7,868.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi vaadi"ne karşı uyardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Bankası adı altında "evlilik kredisi" vadeden, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi vaadi"ne karşı uyardı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında, "evlilik kredisi" vaadiyle sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yaparak para topladığı belirtildi.

Bakanlığın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışında, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı mevkidaşı Lipavsky ile telefonda görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi vaadi"ne karşı uyardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi vaadi"ne karşı uyardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi vaadi"ne karşı uyardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"

Kadın konukevi sakinlerine meme kanseri taraması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "internette satılığa çıkarılan kız" haberlerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "internette satılığa çıkarılan kız" haberlerine ilişkin açıklama
Bakanlığın Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim programlarıyla 5,3 milyon kişiye ulaşıldı

Bakanlığın Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim programlarıyla 5,3 milyon kişiye ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet