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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili soruşturmayı takip ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 09.08.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili soruşturmayı takip ediyoruz

Ankara

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

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