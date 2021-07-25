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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Tüm ailelerimize çağrımdır, çocukların yeri ailelerin yanıdır, okuldur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, erken yaşta ve zorla evliliklerin, çocukların sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimi üzerinde, yetişkinlik döneminde de etkileri devam edebilecek ve onarılması güç yaralar açtığını belirtti.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 25.07.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Tüm ailelerimize çağrımdır, çocukların yeri ailelerin yanıdır, okuldur

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ailesi tarafından evlendirilmeye zorlanan 16 yaşındaki B.H. ile ilgili haberi paylaştı.

Erken yaşta ve zorla evliliklerin kanunlarca açıkça yasaklandığını vurgulayan Yanık, "Erken yaşta ve zorla evlilikler çocuklarımızın sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimi üzerinde yetişkinlik döneminde etkileri devam edebilecek ve onarılması güç yaralar açmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Çocukların bu travmaya maruz kalmasının önüne geçmek için tüm kurum ve kuruluşlarla illerde, "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Acil İl Eylem Planları"na ilişkin çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yanık, "Tüm ailelerimize çağrımdır, çocukların yeri ailelerin yanıdır, okuldur. Onların çocukluğunu yaşayabilmesine engel olunmasına ve eğitim hayatından koparılmalarına asla göz yummayız." ifadelerini kullandı.

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