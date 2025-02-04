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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Belçika'da istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesiyle görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da eğitim gördüğü okulda öğretmeni tarafından istismara uğradığı iddia edilen Türk kız çocuğunun annesiyle telefonda görüştü.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Belçika'da istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesiyle görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, başkent Brüksel'in Grimbergen bölgesinde istismara uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki Türk kız çocuğunun annesini telefonla arayarak, olayla ilgili bilgi aldı, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Göktaş, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun yanı sıra Belçika'daki Türk toplumunun da davayı yakından takip edeceğini belirtti.

Belçikalı mevkidaşları ile de görüşeceğini bildiren Göktaş, "Türkiye olarak bu tür olayların cezasız kalmaması ve hukuki sürecin titizlikle takip edilmesi için kızımızın ve ailesinin yanındayız." ifadesini kullandı.


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