Dolar
14.84
Euro
16.37
Altın
1,972.02
ETH/USDT
2,660.10
BTC/USDT
40,080.00
BIST 100
2,060.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Antalya Diplomasi Forumu, "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla başlıyor
logo
Gündem

'Aile Destek' mobil uygulamasıyla sosyal yardım ve hizmetlere erişim kolaylaşacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin bilgilerin ve başvuru imkanlarının yer aldığı "Aile Destek" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Harun Kutbe   | 11.03.2022
'Aile Destek' mobil uygulamasıyla sosyal yardım ve hizmetlere erişim kolaylaşacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde vatandaşlar, sunulan sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin bilgilere, faydalanma şartlarına ve başvuru kanallarına ulaşabilecek.

Uygulamada, sosyal hizmetler başlığı altında, çocuk, engelli, yaşlı, aile ve kadına yönelik hizmetler ile yurt dışı, sivil toplum, eğitim ve yayın, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler vatandaşların erişimine sunuluyor.

Sosyal yardımlar başlığı altında ise vatandaşlar, faydalanmak istediği desteğin şartlarına ve başvuru kanallarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek.

"Aile Destek" mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmetlere yapılan başvuruların sonuçlarını da yine uygulama üzerinden öğrenilebilecek.

Vatandaşlar, uygulama sayesinde bakanlıktan gelen haber ve duyuruları takip edip, bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ALO 183, ALO 144 gibi çağrı merkezlerini doğrudan arayabilecek.

Ayrıca Kadın Destek Uygulamasına da (KADES) doğrudan erişim sağlanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

'Aile Destek' mobil uygulamasıyla sosyal yardım ve hizmetlere erişim kolaylaşacak

'Aile Destek' mobil uygulamasıyla sosyal yardım ve hizmetlere erişim kolaylaşacak