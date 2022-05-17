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Ağrı'da Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu başlatıldı

Operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu silahlı olarak etkisiz hale getirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.05.2022
Ağrı'da Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, 915 personelin katılımıyla Eren Abluka-10 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren Kış-9 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubunun etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün bölgeyi takviye etmek için gayretlerini artırdığı ifade edildi.

MİT tarafından İran'dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine "ara-bul-yok et" taktiğiyle "Eren Abluka-10 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 915 personelin görev aldığı kaydedildi.

Birlikler tarafından İran sınırından itibaren Ağrı Dağı bölgesindeki tüm barınma alanları ve mağaraların didik didik arandığı, operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada bölgeye sızmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü mensubunun, silahlı olarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Eren Abluka Operasyonları"nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt'ta Ağrı Dağı kırsalında, 19 Şubat'ta Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu" başlatılmış, tespit edilen bir mağarada 80 gün süren çatışmalar neticesinde PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti.

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