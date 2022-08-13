Ağrı kırsalında 2'si 'yeşil' kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
JÖH-PÖH,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022
Jandarma Komando,
Güvenlik Korucu Timleri,
SİHA-JİHA-PİHA
F-16
Biraz orantısız güç kullandık❗️
Eren Abluka 10 Operasyonu'nda;
1’i SARI TORBA,
2 TERÖRİST DE ELDE olmak üzere
3️⃣ terörist etkisiz❗
Teröristlerden 2’si YEŞİL KATEGORİ
SON ÇAĞRIMIZ,
TESLİM OLUN❗ pic.twitter.com/AHrll0u3cI
Operasyonda, 2'si yeşil kategoride olduğu belirlenen 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "JÖH-PÖH, jandarma komando, güvenlik korucu timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka-10 Operasyonu'nda 1'i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2'si yeşil kategori. Son çağrımız, teslim olun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.