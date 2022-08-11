Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.
Afyonkarahisar
Sağanak, bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.
Bölgede bazı tarım arazileri, su baskını nedeniyle zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.