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Gündem

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'ın İnkaya mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

İsmail Özdemir, Mustafa Yılmaz   | 11.08.2022
Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa

Durumun fark edilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

Alevlere helikopterle havadan, ilk müdahale aracı, arazöz ve 25 personelle karadan müdahalede bulunuldu.

Yangın, 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.

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Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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