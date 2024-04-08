Osmaniye'de sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi
Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.
Osmaniye
Kentte dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.
Ekili buğdaylar da dolu nedeniyle zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.