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Osmaniye'de sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.

Muzaffer Çağlıyaner  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Osmaniye'de sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Osmaniye

Kentte dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Ekili buğdaylar da dolu nedeniyle zarar gördü.

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