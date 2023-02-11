Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,517.00
BTC/USDT
21,669.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Süleyman Firuze Mutlu Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki enkazda mahsur kalan Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.
logo
Gündem

AFAD: Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı gözlemlendi

Yeşim Sert Karaaslan   | 11.02.2023
AFAD: Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı gözlemlendi

Ankara

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir. Gözlemlerimiz, olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Orhan, açıklamasında, şunlar kaydetti:

"7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65, ikinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye. İki depremle bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip." 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi
Anadolu Federasyonu, gönüllü gençlerle depremzedelerin yaralarını sarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
İnternet sitesi aracılığıyla depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturuyorlar
Konya'da depremzedeler için kiralık daire kampanyası başlatıldı

Benzer haberler

AFAD: Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı gözlemlendi

AFAD: Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı gözlemlendi

Samsun'da besici ve çobanlar depremzedeler için bağışta bulundu

"Asrın felaketi"nde 6. gün

AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama

AFAD'dan depremzedelerin bulundukları illerden tahliyesine ilişkin açıklama
AFAD Başkanı Yunus Sezer: Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm ülke kaynakları seferber edilmiş durumda

AFAD Başkanı Yunus Sezer: Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm ülke kaynakları seferber edilmiş durumda
Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi

Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet