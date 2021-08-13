AFAD: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde ayni ve nakdi yardımlar AFAD koordinasyonunda yapılacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde ayni ve nakdi yardımların etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacağını bildirdi.
Ankara
AFAD'dan yapılan açıklamada, ayni yardımların afet bölgelerinde oluşturulacak depolar, nakdi yardımların ise daha önce duyurulan hesaplar üzerinden yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.