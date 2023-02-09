Adıyaman'dan Ankara'ya uçaklarla 35 depremzede daha getirildi
TSK'ya ait C 130 tipi uçak ile 29, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla da 6 olmak üzere 35 depremzede, tedavi altına alınmak üzere Ankara'ya nakledildi.
Ankara
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yaralanan 35 afetzede daha uçaklarla Ankara'ya getirildi.
Adıyaman'dan 29 depremzedeyi alan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C 130 tipi uçak ile 6 depremzedeyi taşıyan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
Depremzedeler, apronda hazır bulunan ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere kentteki hastanelere nakledildi.
Deprem bölgesinden askeri ve uçak ambulanslarla yaralı sevkinin devam edeceği havaalanında, ambulansların ve sağlık görevlilerin bekleyişi sürüyor.
"Ömer, yaklaşık 45-50 saat sonra kurtarıldı"
Adıyaman il merkezinde enkazdan kurtarılan 11 aylık Ömer Özer ile uçak ambulansla başkente gelen amcası Gökhan Özer, AA muhabirine, deprem sebebiyle ikamet ettiği İstanbul'dan akrabalarını kurtarmak için Adıyaman'a gittiğini söyledi.
Ömer Özer'in enkazdan kurtarıldığını anlatan amca Gökhan Özer, şunları kaydetti:
"Ömer, yaklaşık 45-50 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman'a yardım gitmesini istiyorum. Yeme içme yardımı değil. Ekipman yok. Bu çocuk orada 3-4 gün ağladı. Ömer'in durumu şu anda iyi, ağabeyini de çıkardık. Ancak ablasını bulamadık, babası ve annesi vefat etti."