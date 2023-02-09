Adıyaman'da bir kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan bir kadın, 84 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Adıyaman
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Birlik Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yaptığı çalışmada, 38 yaşındaki Fatma Tabakçı kurtarıldı.
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