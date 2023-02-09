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Osmaniye'de Raufbey Mahallesinde yıkılan 10 katlı apartmanın enkazından 87 saat sonra 36 yaşında bir erkek canlı çıkarılıyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Adıyaman'da bir kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan bir kadın, 84 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hızır Hacısalihoğlu   | 09.02.2023
Adıyaman'da bir kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Birlik Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yaptığı çalışmada, 38 yaşındaki Fatma Tabakçı kurtarıldı.


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