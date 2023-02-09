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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da enkaz altında kalan anne ve 4 yaşındaki kızı, 86 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde enkaz altında kalan anne ve 4 yaşındaki kızı 86 saat sonra sağ çıkarıldı.

Sefa Tetik   | 09.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan anne ve 4 yaşındaki kızı, 86 saat sonra kurtarıldı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor.

Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde hassas akustik dinleme cihazlarıyla yapılan çalışmada, yıkılan apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o noktada yoğunlaştırdı.

İtfaiye erleri, 8 saatlik çalışma sonucu Suriye uyruklu 23 yaşındaki anne ile 4 yaşındaki kızını, 86 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.


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