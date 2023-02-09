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Osmaniye'de Raufbey Mahallesinde yıkılan 10 katlı apartmanın enkazından 87 saat sonra 36 yaşında bir erkek canlı çıkarılıyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Afşin'de depremzedeler için çadırlar kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlar için çadırlar kuruluyor.

Sinan Doruk   | 09.02.2023
Afşin'de depremzedeler için çadırlar kuruluyor Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Depremzedeler için Afşin Kapalı Semt Pazarında AFAD ekipleri ve gönüllülerin yardımıyla çadır kurulma çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesinde Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri ile askerler ve gönüllüler tarafından ilk etapta 600 çadır kurulacak.

Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı, Kapalı Semt Pazarı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Sahası, Rabia Parkı ve mahallelerde sıcak yemek ve battaniye dağıtımı yapılıyor.

AFAD ekiplerince deprem bölgesinde kurulan çadırlar depremzedelere tahsis edilecek.

Afşin'de 5 bölgede yaklaşık 6 bin çadır kurulacağı öğrenildi.

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