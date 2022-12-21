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Adana'nın Aladağ ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Mücahit Aydın   | 21.12.2022
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Adana

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

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