İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.