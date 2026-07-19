İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Mehmet Nuri Uçar
19 Temmuz 2026•Güncelleme: 19 Temmuz 2026
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Keşku Caddesi'ni hedef aldı.
İlk belirlemelere göre saldırıda biri kadın 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırının ardından enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.
İsrail ateşinde 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 yaşındaki bir kız çocuğu başından yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.