Ukrayna, Rus ordusunun bu gece ülkeye 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna: Rusya 41 füze, 125 SİHA ile hava saldırısı düzenledi Ukrayna, Rus ordusunun bu gece ülkeye 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece farklı tipte 41 füze ve 125 SİHA ile ülkeye saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, 18 füze ve 108 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği, hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

Kiev'e yönelik saldırılarda 7 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece Kiev'e yoğun hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Saldırı nedeniyle kentin farklı bölgelerinde hasar meydana geldiğini aktaran Kliçko, ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kliçko, saldırı düzenlenen yerlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.