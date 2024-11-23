Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor
Yurt genelinde çeşitli şehirlere kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bolu
Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisi ve Çamlıdere'de akşam saatlerinde etkili olan kar, trafikte aksamalara yol açtı.
İstanbul-Ankara güzergahında karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, tedbirsiz yola çıkan bazı araçların kaydığı görüldü.
Ankara
Başkente mevsimin ilk karı düştü.
Çevre ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.
Yağış, hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü saat 22.00 sıralarında etkisini sürdürüyor.
Otoyolda bazı sürücüler araçlarını yolun kenarına çekerek yağışın etkisinin geçmesini bekledi.
Denizli
Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oluyor.
Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için trafik ekiplerince önlemler artırıldı.
Bazı sürücüler araçları akaryakıt istasyonlarına park ederek kar yağışını izlemeyi tercih etti.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sürüyor.
Kara yolunu kullanan sürücülerden Ali İhsan Oklu, merkezde yağmur yağdığını yükseklerde sürpriz kar yağışıyla karşılaştıklarını söyledi.
Öte yandan bölgede ağaç ve park halindeki araçların da kar altında kaldığı görüldü.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kent merkezi ile Sandıklı, Şuhut, Çay, Sultandağı, Dazkırı, Evciler, Başmakçı, Hocalar, Sinanpaşa ve Bolvadin ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yerleşim yerlerindeki araçların üzeri ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekiplerinin olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.
Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtilerek,"Kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.
Çankırı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar etkili oluyor.
Sabah saatlerinde ilçe merkezinde görülen sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Yağışla birlikte ilçe beyaza büründü.
Çankırı Valiliği, Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediye Başkanlığı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, Çerkeş-Ankara ve İstanbul-Samsun kara yolunda olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.
Kırklareli
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.
İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olası müdahale için kar yağışının olduğu bölgelerde hazır bekliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi öngörülüyor.
Uşak
Uşak'ta kent genelinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Uşak Belediyesi ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince önlemler arttırıldı.
Kar kalınlığının arttığı Uşak-İzmir ve Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri de kar yoğunluğunun arttığı bazı köy yollarındaki karları küredi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.