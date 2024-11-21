Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar etkili oldu
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar yağdı.
Saraybosna
Akşam saatlerinde başlayan kar şehri beyaza bürüdü. Özellikle tarihi Başçarşı'da kar görsel bir şölen oluşturdu.
Kent merkezinde yağış dolayısıyla trafikte aksamalar oldu.
Meteoroloji uzmanları, yağışın gece sona ereceğini ancak hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Sis oluşumuna karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu da ülkenin doğusunda sabah saatlerinde kar beklendiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.