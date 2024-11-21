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Dünya

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar etkili oldu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar yağdı.

İsmail Özdemir  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar etkili oldu Fotoğraf: Denis Zuberi/AA

Saraybosna

Akşam saatlerinde başlayan kar şehri beyaza bürüdü. Özellikle tarihi Başçarşı'da kar görsel bir şölen oluşturdu.

Kent merkezinde yağış dolayısıyla trafikte aksamalar oldu.

Meteoroloji uzmanları, yağışın gece sona ereceğini ancak hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Sis oluşumuna karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu da ülkenin doğusunda sabah saatlerinde kar beklendiğini bildirdi.

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