Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,403.30
BTC/USDT
97,555.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama

Ankara

Bakan Uraloğlu, yurt genelinde görülen kar yağışının ardından, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Ülke genelindeki kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde, kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekipleri tarafından müdahale edildiğini aktardı.

Uraloğlu, yollarda vatandaşların ulaşım zorluğu yaşamaması için ekipler tarafından 7gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek Karayollarının internet sitesinden, gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor
Hollanda-Türkiye dostluğunun 100. yılı Ankara'da kutlandı
İzmir'de şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını devirdi

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama

Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor

Kara yollarında kış hazırlıkları tamamlandı

Kara yollarında kış hazırlıkları tamamlandı
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet