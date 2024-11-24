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Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04,47'de merkez üssü Kağızman olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

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