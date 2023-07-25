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Adalet Bakanı Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları kınadı

Bakan Tunç, "Danimarka makamları bu nefret suçlarına alan açmaktan vazgeçmeli, inancımıza saldıranlar hakkında gerekli adli işlemleri bir an önce başlatmalıdır." ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Adalet Bakanı Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları kınadı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları kınayarak, "Danimarka makamları bu nefret suçlarına alan açmaktan vazgeçmeli, inancımıza saldıranlar hakkında gerekli adli işlemleri bir an önce başlatmalıdır." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik devam eden alçak saldırıları şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özgürlük kılıfına sığınılarak göz yumulan ve demokrasiyi öne sürerek seyirci kalınan bu saldırıların sadece İslam aleminin değil tüm insanlığın barışını ve huzurunu da hedef aldığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Danimarka makamları bu nefret suçlarına alan açmaktan vazgeçmeli, inancımıza saldıranlar hakkında gerekli adli işlemleri bir an önce başlatmalıdır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dini sembollere, kutsal kitaplara, ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren karar tasarısının oy birliğiyle kabul edilmesini de değerli buluyoruz. İslam ülkelerinin de bu saldırılara karşı gereken adımları bir an önce atarak birlikte hareket etmelerini bekliyoruz."

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